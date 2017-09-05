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'Robinson Crusoe ve Cuma' filminde 'Cuma' karakterini canlandıran oyuncu John Nyambi, vefat etti

Gürcan Yurt'un yönetmenliğini üstlendiği 'Robinson Crusoe ve Cuma' filminde 'Cuma' karakterini canlandıran John Nyambi yaşamını yitirdi.

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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Eylül 2015'te vizyona giren filmde rol alan Nyambi, böbrek yetmezliği nedeniyle 24 yaşında ülkesi Malavi'de hayata veda etti.

Türkiye'yi ve Türk halkını çok sevdiğini sık sık dile getiren Nyambi'nin böbrek yetmezliği teşhisinin ardından tedavi için Türkiye'ye gelmek üzereyken yaşamını yitirdiği belirtildi.

Eğitim için 2010'da Malavi'den Türkiye'ye gelen Nyambi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde öğrenim görmüştü.

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