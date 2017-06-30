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Rusya'da 'En İyi Yönetmen' ödülü Sarı Sıcak filmiyle Fikret Reyhan'ın

39. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde 'Sarı Sıcak' filminin yönetmeni Fikret Reyhan 'en iyi yönetmen' ödülüne layık görüldü.

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39. Uluslararası Moskova Film Festivali, Rossiya Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Festivalde, en iyi film ödülü Çin yapımı "tepeli aynak" filmine, jüri özel ödülü ise, Rus yapımı "The Bottomless Bag" filmine verildi.

İstanbul Film Festivali’nde en iyi film dahil dört ödül alan Sarı Sıcak filminin yönetmeni Fikret Reyhan, "en iyi yönetmen" ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninin ardından AA muhabirine konuşan Reyhan duygularını, "Çok güzel bir organizasyon oldu. Türkiye'yi temsil etmekten mutluyum. Filmle ilgili tepkiler alıyorduk ama (ödülü almak) bizim için de şaşırtıcı oldu." ifadeleriyle dile getirdi.

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