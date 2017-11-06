'Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali' belgeseli yeniden vizyona girecek

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Metin Avdaç'ın üstlendiği 2012 yapımlı "Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali" adlı belgesel, yeniden edebiyat ve sinemaseverlerle buluşacak.

Belgesel, Türk edebiyatının önemli yazar ve şairlerinden Sabahattin Ali'nin doğumunun 110'uncu yıl dönümü münasebetiyle 10 Kasım'da İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Eskişehir olmak üzere toplam 7 salonda izlenime sunulacak.

Kanyon AVM'de gerçekleşen belgeselin basın gösterimi sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Avdaç, belgesel fikrinin 2010 yılında bir yolculuk sırasında ortaya çıktığını söyledi.

Avdaç, belgesel için Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali'den gerekli izinleri aldığını belirterek, "2010 senesinin Temmuz ayında çekimlere Kırklareli'den başladık. 6 ay kurgusu ile birlikte çalışmalar 2 yıl sürdü." dedi.

Çekimlerin Almanya, Bulgaristan ve İstanbul'da gerçekleştiğini kaydeden Avdaç, "Belgesel için 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da destek aldık. 2012 yılında da vizyona girdi ama belgesele yeterli ilgi gösterilmedi. Bu yıl Sabahattin Ali'nin 110'uncu doğum günü, bu vesileyle tekrar Sabahattin Ali sevenleriyle belgeseli buluşturmak istedim." diye konuştu.

Belgeselde Sabahattin Ali'nin aşk hayatı, düşünceleri ve edebiyatçı yönü anlatılıyor. Yakın arkadaşlarının yazarın öldürülmesine giden süreci de anlattığı belgeselde, faili meçhul cinayetlere de yer veriliyor.