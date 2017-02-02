Sadık Hidayet’in başyapıtı Kör Baykuş resimlendi

Dünya edebiyatının modern klasikleri arasında gösterilen İranlı yazar Sadık Hidayet’in Kör Baykuş romanı resimlendirilmiş haliyle okura sunuldu. Türk edebiyatının usta şairi Behçet Necatigil çevirisiyle Yapı Kredi’den yayınlanan Kör Baykuş romanı, Hemad Javadzade tarafından resimlendi. Türkiye’de yaşayan genç sanatçı Javadzade’nin çizimleri Kör Baykuş’a fantastik bir boyut kazandırmış oldu.

Orijinal adı Bûf-e kû olan ve ilk olarak 1937 yılında Hindistan Bombay’de yayımlanan Kör Baykuş’ta Sadık Hidayet, zaman ve mekân gibi nesnel kavramları aşarak İran’ın sözlü kültürüne göndermelerle dolu modern bir anlatıma başvuruyor. Eserde, belli bir olay örgüsünden bahsedebilmek mümkün değil: Romandaki başkahramanın kaygıları gerçek hayatın konuları olsa da okuyucu kendisini psikolojik düzlemde oluşturulmuş Kafkaesk labirentlerin arasında buluyor. 1951’de Paris’te intihar eden Sadık Hidayet, modern anlatım teknikleriyle doğunun masalsı atmosferini Kör Baykuş’ta kusursuzca buluşturuyor. “Yaralar vardır hayatta, ruhu cüzam gibi yavaş yavaş ve yalnızlıkta yiyen, kemiren yaralar” cümlesiyle başlayan roman, dış dünyaya alışılmadık yorumlar getiriyor.