Sahih hadislere tıpkıbasım

Hattat Hasan Rıza Efendi’nin 105 yıl önce sekiz cilt halinde kaleme aldığı, İmam Buhari’nin “Buhari-i Şerif” eserinin tıpkıbasımı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı. Hazreti Peygamber’in örnek yaşantısını insanlığa ulaştıran ve sahihlik şartlarını taşıyan hadisleri tasnif eden İmam Buhari’nin “Buhari-i Şerif” eseri, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce okura sunuldu.

7 BİNDEN FAZLA HADİS

İmam Buhari’nin 16 yıl boyunca İslam beldelerini dolaşarak hazırladığı eser, İslam coğrafyasında medrese ve darulhadislerin temel ders kitabı olarak kabul edildi. Sultan 2. Abdulhamit döneminde yazımına başlanan Buhari-i Şerif, 1913’te Hattat Hasan Rıza Efendi tarafından sekiz cilt halinde tamamlandı. Aynı yıl, Sultan Mehmed Reşad tarafından, Topkapı Sarayı’nda kutsal emanetlerin sergilendiği Hırka-i Saadet Dairesine vakfedildi. Topkapı Sarayı Müzesi ve Süleymaniye Kütüphaneleri başta olmak üzere, yazma eser kütüphanelerini de içine alan kapsamlı taramalar sırasında Türkiye kütüphanelerinde kayıtlı bin 500’ü aşkın Sahih-i Buhari yazması tespit edildi. Bu yazmalar arasında Hattat Hasan Rıza Efendi tarafından sekiz cilt halinde kaleme alınan “Buhari-i Şerif” dikkati çekti.

Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığınca “Buhari-i Şerif”in özel baskısının dini yayınlar arasında yer alması kararlaştırıldı. Karar doğrultusunda 7 bin 275 hadis-i şerifin bulunduğu Buhari-i Şerif’in, Arapça tıpkıbasımı yapıldı.