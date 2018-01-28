Sahnelerin 94 yaşındaki solisti

Samsun'da Türk Sanat Müziği korosunda solistlik yapan 94 yaşındaki Cevat Öztürk, ilerleyen yaşına rağmen müzik tutkusuyla dikkat çekiyor.

Atakum Belediyesi bünyesindeki gönüllülerden oluşan Türk Sanat Müziği korosunun 6 yıldır solistliğini yapan Öztürk, haftada 2 gün gerçekleştirilen provalara düzenli olarak katılıyor, konserlerde de solist olarak sahne alıyor.

Evli, iki çocuk üç torun sahibi Öztürk, AA muhabirine, 1924 yılında doğduğunu ve 38 yıldır müzikle uğraştığını söyledi.

Sahnede şarkı söylemekten büyük keyif aldığını anlatan Öztürk, şunları dile getirdi:

"Müziğin ömrü uzatan bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Ben müzikle yatar müzikle kalkarım. Müziğe 38 yıl önce başladım. Bir süre Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında müzik eğitimi aldım ve oradaki korolarda solist olarak görev almaya başladım. Ardından Atakum Belediyesinin korosunun seçmelerine katıldım. Seçmeleri başarı ile geçtikten sonra bu koronun solistliğini yapmaya başladım."

Karayollarında uzun yıllar işçi olarak çalıştığını emekli olduktan sonra kendisini müziğe verdiğini belirten Öztürk, "Ben kendi kendime bir yön verdim ve emekli olduktan sonra kendimi müziğe verdim. Boş vaktimi değerlendiriyorum hem sağlığımı kazanıyorum hem de topluma faydalı oluyorum. Konserlerimizde bize büyük ilgi gösteriyorlar." diye konuştu.

"55 kişilik koromuzun en heyecanlı üyesi"

Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Volkan Sağlam ise 6 yıldır koroyu çalıştırdığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Solistimiz Cevat amca, her zaman provalara dahi vaktinde ve konsere çıkacakmış gibi hazırlanır gelir. Koromuzun en yaşlı üyesi. İlerlemiş yaşına rağmen sesi çok iyi ve koroda solistlik yapıyor. 55 kişilik koromuzun en heyecanlı üyesi Cevat amcamızın aramızda olması bize mutluluk veriyor."

Koronun diğer üyeleri ise 94 yaşındaki Cevat Öztürk'ün kendilerine örnek olduğunu ifade etti.