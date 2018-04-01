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Şair Ülkü Tamer Bodrum'da vefat etti

Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer, 81 yaşında Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

  • AA
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İlçeye bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Tamer, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde yaşamını yitirdi.

"Güneş Topla Benim İçin" isimli şarkının da söz yazarı Tamer'in cenazesinin, yarın Turgutreis Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Gümüşlük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

 

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