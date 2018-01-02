Sait Faik Abasıyanık'ın hayatı belgesel oldu

Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle 2017 Temmuz ayında çekimlerine başlanan 'Benden Hikayesi'nin görüntü yönetmenliğini Hikmet Merdan yaparken usta yazar Sait Faik'i genç oyuncu Mert Er canlandırdı. Belgeselde Sait Faik'in hayatı hikayelerinden pasajlarla izleyiciye aktarıldı.

Senaryoyu 2013 yılında kaleme aldığını söyleyen senarist ve yönetmen Onur Barış, "'Benden Hikayesi' Sait Faik’in hikayeleriyle bize kendini anlattığı bir belgesel. Benden Hikayesi’ni 2013'te yazmaya başladım. Sinema fiziksel şartlarla yapıldığı için bir süre destek aradım. Kültür Bakanlığı’ndan desteği aldıktan sonra çekimlere 2017'nin temmuz ayında başladım. Şu an belgesel kurgu aşamasında, yakın zamanda bitmiş olacak" dedi.

Yazarı sinematografi öğeleriyle ona yakışır bir biçimde anlatmak için yola çıktıklarını belirten Barış şöyle devam etti: "Sait Faik, edebiyatı ve sanatı farklı gören bir insan. Edebiyatı, edebiyat yapmak için ya da edebiyatçı olmak için yapılmayacağını düşünüyor. Edebiyat eleştirmenleriyle vakit geçirmekten, edebiyat konuşmaktan çok fazla zevk almıyor. Biz de belgeselde Sait Faik’in öykülerinde yer alabilecek, sıradan insanlara yer verdik. Sait Faik’in duygu durumlarını etkilediği insanlarla görüştük."

"Burgazada’daki bakkalıyla röportaj yaptık. Ara Güler’le konuşma şansımız oldu. Ara ağabey bize, Sait Faik’in kitap kapaklarında yer alan o meşhur fotoğrafının hikayesini anlattı. Sait Faik’in ilk öyküsü İpekli Mendil'i yazdığı Bursa Erkek Lisesi’nin şu an ki edebiyat öğretmeniyle görüştük. Çocukluğu Vefa’da geçen Sait Faik’in yine çocukluğu orada geçen başka bir arkadaştan dinledik. Röportajlar dışında Sait Faik canlandırmalarla, kendi öyküleri eşliğinde bize kendi hayatını anlattı."

Sait Faik'in kendisinin edebiyata ve sinemaya yönelmesinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Barış, "Yazarın eserlerini çok erken yaşlarda tanıdım ve okuduktan sonra da edebiyatı sıradan insanlar eşliğinde, halka indirerek işlemesi ve gerçekten hepimizin ortak noktalarını yakalayabilmesi, bunlar üzerinden anlatım kurabilmesi beni çok etkilemişti. Ben de ondan aldığım bu enerjiyle yaşama izler bırakabilmek, değer katabilme noktasında böyle bir belgesele imza attım" dedi.