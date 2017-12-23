Samarth Bangari’nin hayvanlarla film gibi dostluğu
Hindistan’ın Bangalore kentine bağlı bir köyde yaşayan 2 yaşındaki Samarth Bangari’nin hikayesi The Jungle Book ve Tarzan filmlerini aratmıyor. Bangari'nin maymunlarla dostluğu köyde efsaneye dönüştü bile...
Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Dharwad bölgesinde yaşayan 2 yaşındaki Samarth Bangari isimli çocuğun maymunlarla kurduğu arkadaşlık herkesi şaşırtıyor.
Küçük çocuğun amcası Barama Reddy, 6 ay önce evlerinin önünde oynayan Samarth’ın etrafının maymunlar tarafından çevrildiğini gördü.
Maymunların yeğenine saldırdığını düşünen Reddy, yakından baktığında küçük çocuğun yeni arkadaşlar edindiğini fark etti.
O günden beri her gün maymunlarla vakit geçiren Samarth, onlarla yemeğini paylaşmayı da ihmal etmiyor.
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