Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Samarth Bangari’nin hayvanlarla film gibi dostluğu

Hindistan’ın Bangalore kentine bağlı bir köyde yaşayan 2 yaşındaki Samarth Bangari’nin hikayesi The Jungle Book ve Tarzan filmlerini aratmıyor. Bangari'nin maymunlarla dostluğu köyde efsaneye dönüştü bile...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Dharwad bölgesinde yaşayan 2 yaşındaki Samarth Bangari isimli çocuğun maymunlarla kurduğu arkadaşlık herkesi şaşırtıyor.

Küçük çocuğun amcası Barama Reddy, 6 ay önce evlerinin önünde oynayan Samarth’ın etrafının maymunlar tarafından çevrildiğini gördü.

Maymunların yeğenine saldırdığını düşünen Reddy, yakından baktığında küçük çocuğun yeni arkadaşlar edindiğini fark etti.

O günden beri her gün maymunlarla vakit geçiren Samarth, onlarla yemeğini paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

Objektife takılan talihsiz anlar

Objektife takılan talihsiz anlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA