Samarth Bangari’nin hayvanlarla film gibi dostluğu Hindistan’ın Bangalore kentine bağlı bir köyde yaşayan 2 yaşındaki Samarth Bangari’nin hikayesi The Jungle Book ve Tarzan filmlerini aratmıyor. Bangari'nin maymunlarla dostluğu köyde efsaneye dönüştü bile...