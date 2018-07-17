‘Sanata destek ver İzmirli’

Sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sanatı desteklediğini ve bunun görülmesi gerektiğini söyledi. Turne programı kapsamında Eskişehir’e gelen sanatçı, Erdoğan’daki sanat duyarlılığının devletin alt kademelerine de örnek olması gerektiğini dile getirdi. Elmas “Sayın Cumhurbaşkanımız sanatı destekliyor. Buna inanıyorum, görüyorum. Fakat bir ilçenin Milli Eğitim Müdürü, bana, ‘ne gerek var tiyatroya’ dedi mesela. Altyapının düzelmesi lazım” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR İZMİR’DEN İYİ

Eskişehir’in sanata ilgisinin yoğun olduğunu vurgulayan Elmas, öte yandan memleketi İzmir’de tiyatro izleyicisinin az olmasından yakındı. İzmir›in sanat sevdalısı bir kent olarak görülmesine rağmen aslında gerçeği yansıtmadığını savunan Elmas, “Türkiye’de en az tiyatro izlenen şehirlerden biri İzmir. Şehir tiyatrosu yok. Biz oyun için salon alamıyoruz mesela İzmir’de. Devlet tiyatrolarının ara ara oyunları oluyor. Onun seyircisi de sanki başka bir oyun olursa gitmemek için şartlanmışlar gibi davranırlar. Gitmiyorlar yani başka bir özel oyuna. Bugün sanat dediğimde aklıma Eskişehir geliyor. Maalesef memleketim sanatı desteklemiyor” görüşünü dile getirdi.