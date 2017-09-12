Sanata öncelik veriyoruz

KSV tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Bienali, bu yıl 30´uncu yaşını kutlayacak. Küratörlüğünü sanatçı ikilisi Elmgreen/Dragset´in üstlendiği ve “iyi bir komşu” temasıyla düzenlenen bienalde, 32 ülkeden 56 sanatçının, farklı coğrafya ve zaman dilimlerinden hikayeler anlattığı 150 eseri sergilenecek. 15. İstanbul Bienali bu yıl, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstanbul Modern, Pera Müzesi, ARK Kültür, Yoğunluk Sanatçı Atölyesi ile Küçük Mustafa Paşa Hamamı olmak üzere birbirine yürüme mesafesinde altı komşu mekânda ziyaretçilerini ağırlayacak. Koç Holding katkılarıyla 12 Kasım´a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek 15. İstanbul Bienali süresince farklı alanlardan isimlerin katılımıyla ücretsiz etkinlikler de gerçekleştirilecek.

BİENALE ‘PATRON’ DESTEĞİ

Bienalin tanıtım toplantısına İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da katıldı.

Eczacıbaşı toplantıda yaptığı konuşmada ‘’İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak toplumsal yaşamda önemli bir yeri olan kültürün, kalkınmanın da ana etkenlerinden biri olduğu inancıyla bu alandaki uluslararası işbirliklerimizi güçlendiriyoruz’ dedi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da, ekonomik ve toplumsal gelişimin bir bütün olarak gerçekleşmesinin önemine vurgu yaparak “Toplumsal gelişimin en önemli unsurlarından biri olarak da kültür ve sanatı görüyor; bu alanlara verdiğimiz desteği bir öncelik ve sorumluluk addediyoruz’’ şeklinde konuştu.

15. İstanbul Bienali´nin basın toplantısını takip etmek ve açılış haftasında sergileri gezmek için, uluslararası sanat çevrelerinden eleştirmen, küratör, müze ve galeri yöneticileri ile basın mensupları da dahil olmak üzere yurt dışından 3 binin üzerinde konuğun İstanbul´a geldiği de açıklandı.