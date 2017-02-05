Sanatın yeni bir akademisi oldu

Albaraka Türk, klasik Türk İslam sanatlarını yaşatmak ve sanatçıları desteklemek için Albaraka Sanat Akademisi ve Galerisini sanatseverlerle buluşturdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi içerisindeki galerinin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da katıldı. Bankacılık sektöründeki bir kuruluşun kültür ve sanata yönelik önemli bir hizmeti gerçekleştirmesini takdirle karşıladığını ifade eden Avcı, bu seçkin tavrın başta diğer bankalar olmak üzere bütün şirketlere ve kuruluşlara örnek olmasını diledi. Bugüne kadar hat eserlerinden oluşan sergilerle dünyanın dört bir yanında hat sanatının gelişmesi için önemli katkı sağlayan Albaraka Türk, galeri bölümünde klasik Türk İslam Sanatları dalında çeşitli eserlerin yer alacağı sergilere ev sahipliği yapmayı planlıyor.

SANAT KURSLARI VAR

Albaraka Türk, 2005’ten bu yana 3 yılda bir düzenlenen Uluslararası Albaraka Hat Yarışmasıyla oluşan büyük bir koleksiyona da sahip. Yeni galeri açılışında dereceye giren önemli eserler de sergilendi. Sanat atölyeleri ve sanat galerisi olmak üzere iki ana bölümden oluşan merkez, hem önemli sanat eserlerinin sanatseverlerle buluşmasını sağlayacak hem de hüsn-i hat, tezhip ve ebru sanatı ile ney dersleri başta olmak üzere, hafta içi ve hafta sonu her yaştan her kesime hitap eden sanat kurslarıyla hizmet verecek.