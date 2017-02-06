Sanatta önden giden bir atlı

Döneminde hattatların piri olarak görülen Necmeddin Okyay vefatının 41. Yılında çeşitli etkinliklerle anıldı. Botanikten okçuluğa, ebrudan ciltçiliğe kadar geleneğin günümüze aktarılmasında bir alperen vazifesi gören Okyay’ı talebelerinden Prof. Uğur Derman anlattı.

SANAT DOLU ÖMÜR

"Sanatla Geçen Bir Ömür Hezarfen Necmeddin Okyay" adıyla düzenlenen anma programı, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamındaki konferansta konuşan Prof. Uğur Derman, Okyay'ın hat, ebru ve kitap sanatları üstadı olduğunu belirterek, 1955 yılında Okyay'ın öğrencisi olduğunu söyledi. Sanatçının hayatından kesitler anlatan Derman, sanatın birçok alanında yetenekli olduğunu vurguladığı Okyay'ın 4 yaşında okula başladığını dile getirdi.

Derman, sanatçının Nuruosmaniye Medresesi'nde sülüs ve nesih yazılarını öğrendiğini aktararak, "Hocamız, hayatı boyunca talik yazıyı ön planda tutmuştur. Sülüs de yazardı. Kendi imkanları ile müzayedelere katılıp, eser toplamaya başlamış. Bu şekilde kendine hususi koleksiyon edinmiş. Bu arada hem hattat hem ebrucu olduğu için hocanın 'yazılı ebru' diye de bir buluşu var" şeklinde konuştu.

ESERLERİ SERGİLENİYOR

Derman, sanatçının ciltleme ve botanik alanında da birçok iş yaptığını dile getirerek, okçuluk sporuyla yakından ilgilendiğini ve klasik okçuluğun günümüze aktarımında önemli bir görev üstlendiğini anlattı

Mide Uysal'ın Türk sanat müziği konseri verdiği anma programında, Necmeddin Okyay sergisinin de açılışı yapıldı.

Okyay'ın orijinal hat, ebru ve cilt eserlerinden oluşan sergi, 15 Şubat'a kadar görülebilecek.