Ünlü yazar İleri: Sandıktan çıkan halk iradesidir saygı duyulmalı

Bugüne kadar çok sayıda hikaye, roman, araştırma ve anı kitabına imza atan ve bu sene edebiyatta 50. yılını kutlayan usta kalem, referandum sonucunun ne olursa olsun saygın olduğunu vurguladı. İleri, ‘Bu, demokratik sistemin bir sonucudur, herkes tarafından kabul edilmeli’ değerlendirmesinde bulundu. ‘Türkiye’nin insanları birbirine saygı duymak zorunda, toplumsal barış için bunu öğrenmeliyiz artık’ diyen İleri, ‘Sonuçların memlekete iyilik, sevgi ve sağduyu getirmesini bütün kalbimle diliyorum’ şeklinde konuştu. İleri ‘Öyle sanıyorum ki önümüzdeki dönem çok daha şefkatli bir yaklaşımla sürecektir’ dedi.