Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Şanlıurfa’da 10 bin yıllık taş damga ve mühür kayboldu

Türkiye'nin en büyük müzesi unvanına sahip 70 bin eserin sergilendiği Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde yer alan 10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür ile 6 bin yıllık eski Tunç Çağı dönemine ait hayvan figürünün kaybolduğu ileri sürüldü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Haleplibahçe Mahallesi’nde 32 bin metrekare kapalı alan üzerine yapılan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin denetiminde bulunan 2 santimetre büyüklüğündeki 10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür ile 3,5 santimetre büyüklüğünde 6 bin yıllık eski Tunç Çağı dönemine ait hayvan figürünün kaybolduğu ileri sürüldü. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, 2000 yılındaki kazılarda ortaya çıkarılan mühür ile 1982’de bulunan hayvan figürünün yurtdışına çıkışının önlenmesi için sınır güvenlik birimlerini resmi yazıyla uyarırken, müzeler ve müzayede salonlarına da bilgi verdi. Kayıp taş damga mühür ile hayvan figürünün için harekete geçen bakanlık müfettişleri ise olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlattı.

Kayıp taş damga mührün; Fıstıklıhöyük bölgesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında, toprak hayvan figürünün ise 1982 yılında bölgedeki kazılar sırasında bulunduğu öğrenildi. Kayıp eserlerin bulunması için Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü; Devir Teslim Sonucu Bulunamayan Eserler adı altında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer aldığı da görüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Az bilinen tarihi fotoğraflar

Az bilinen tarihi fotoğraflar

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA