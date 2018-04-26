'Saray Sanatları' İznik Çinileri sergisi açıldı

Güvenç ve Nursen Güven'in 50'den fazla eserinden oluşan "Saray Sanatları" başlıklı İznik Çinileri sergisi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında düzenlenen "Yeditepe Bienali" kapsamında açılışı yapılan sergi, Ayvansaray Çini Atölyesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İznik Çinileri sanatçısı Güvenç Güven, yaptığı açıklamada, Edirne Selimiye Camisi, Sultanahmet Camisi ve Rüstem Paşa Camisi gibi pek çok eserin restorasyonlarında kalem işi çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Yurt dışında da çalışmalarının olduğunu kaydeden Güven, eşi Nursen Güven ile 50'ye yakın caminin süslemelerini yaptıklarını, 1995'te İznik Çinilerine başladıklarını belirterek, "Bu teknik 400 yıldır yapılan bir teknik. Hocam Faik Kırımlı, 1960'lı yıllarda özellikle Topkapı Sarayı belgelerinden araştırarak 8-10 sene uğraşarak kendi kişisel gayretiyle bu tekniği yeniden canlandıran kişidir." ifadesini kullandı.

Güven, Faik Kırımlı'dan öğrendikleri bu tekniği, eşiyle 35 yıldır el ele vererek devam ettirdiklerini dile getirdi.

"Mimar Sinan döneminin güzelliklerini yansıtmaya çalışıyoruz"

Güven, Geleneksel Türk Sanatları adına Türkiye'de ilk kez Yeditepe Bienali kapsamında bu tarz bir çalışma yapıldığını söyledi.

İznik Çinisinin en güzel örneklerinin 16. yüzyılın ikinci yarısında yani Mimar Sinan döneminde yapıldığını hatırlatan Güven, "Biz de bütün çalışmalarımızda özellikle Selimiye'den gelen büyük bir aşk ve sevgiyle hep Mimar Sinan devrinin, o en güzel dönemin örneklerini yapmaya çalıştık. Teknik olarak da sanatsal olarak da o dönemin güzelliklerini yansıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Açılışta konuşan bienalin küratörü Serhat Kula, çini ve kalem işi sanatlarının uzun ömürlü çalışmalar olduğunu belirterek, "Aslında burada sadece bir sergi açılışı değil hocalarımızın himayesinde yıllar boyunca yaşamaya devam edecek bir çini atölyesinin de açılışını yapma fırsatı buluyoruz. Atölyemiz bundan sonra da talebe yetiştirmeye 'Ehl-i Hiref' kavramını yaşatmaya, sadece bienal süresince değil daha sonra da üretim yapmaya devam edecek." diye konuştu.

"Saray Sanatları" başlıklı sergide 16. yüzyıl tarzı orijinal teknik "İznik Çinilerinden" oluşan 50'den fazla eserin yer aldığı, Ayvansaray Türk Mahallesi'ndeki bina, bienal sonrasında da Ayvansaray Çini Atölyesi olarak sanatseverlere hizmet vermeye devam edecek.