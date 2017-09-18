Sarayın saatleri usta ellere emanet

Sarayın farklı yerleri ile depolarında kalan ve her biri 100 ila 200 yıl arasında bir geçmişe sahip tarihi mekanik saatler, Gürgen’in maharetli ellerinden geçtikten sonra Dolmabahçe Sarayı Saat Müzesi’nde sergileniyor.

ÖZENLE ÇALIŞIRIZ

Osmanlı döneminde sarayın son saatçisi olan Alman asıllı Wolfgang Mayer’in yanında yetişen Gürgen ve ekibi tarafından yapılan çalışma sonrasında saatler, 2004 yılında açılan Dolmabahçe Sarayı Harem Bahçesi’nde bulunan eski İç Hazine binasında açılan Saat Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Gürgen, yıllardır saraydaki 17, 18 ve 19. yüzyıllara ait mekanik saatlerin tik taklarının susmasını engelliyor.

Gürgen, “Büyük bir özenle çalışırız. Öyle ki bu saatleri yapan kişi bugün tekrar dünyaya gelse baktığında ‘Benim saatim hiç eskimemiş hiç bozulmamış' demeli" diye konuştu.