Şarkılar vurgun yedi
Pek çok popüler şarkının söz yazarı, şair Cemal Safi önceki gün hayata veda etti. Safi’den duru bir Türkçe ile yazılmış şiirler ve kubbede hoş sadalar bırakan şarkılar kaldı.
Ünlü şair ve söz yazarı CEMAL SAFİ’nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Gözlerim uykuyla barıştı sanma
Sen gittin gideli dargın sayılır
Ben de bir zamanlar sevdim amma
Seninki düpedüz vurgun sayılır
Bir dönemin en popüler şarkılarından ‘Vurgun’un söz yazarı, Türk dilini en etkin ve güzel şekilde kullanan şairlerden Cemal Safi’nin vefatı sanat dünyasını hüzne boğdu. Şiirleriyle aşk şarkılarına hayat veren Safi, geçirdiği KOAH hastalığı nedeniyle beynine pıhtı atması sonucu 11 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyordu. Başta Orhan Gencebay olmak üzere çok sayıda sanatçı tarafından 150 şiiri bestelenip Türk müziğine kazandırılan Safi 81 yaşındaydı. Orhan Gencebay’ın 40 şarkısının söz yazarlığını yapan ünlü şairin en bilinen şarkıları Zeki Müren, Zekai Tunca, Muazzez Abacı’nın da aralarında olduğu çok sayıda sanatçı tarafından yorumlandı. “Vurgun”, “beni sevmeni istiyorum”, “ağlarsın”, “rüyalarım olmaza”, “ya evde yoksan”, sanatçının en popüler eserlerinden bazıları.
Safi, Türk Dil Kurumu tarafından Türkçe’yi en etkin ve güzel kullanan şair olarak da ödüllendirilmişti. 1990 yılında Rüyalarım Olmasa ve 1991 yılında Vurgun adlı eserlerin söz yazarı olarak, iki yıl üst üste yılın şairi seçilen Safi’nin cenazesi, Cuma günü (yarın) kılınacak cenaze namazının ardından, Bilkent Doğramacı Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak. Şiirlerinden birinde şöyle sesleniyordu usta şair:
Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle.
Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar.
Git ki gamlı yüzünün hüznü ile dolmasınlar.
PORTRE/CEMAL SAFİ
1938 yılında Samsun’da dünyaya gelen usta şair Cemal Safi, 1993 yılına kadar yazdığı şiirleri “Vurgun” adlı ilk kitabında topladı. İkinci şiir kitabını ise “Sende Kalmış” ismi ile yayınlandı. Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirilen Safi, gazeteler ve TRT tarafından Yılın Şairi gibi sayısız ödüle lâyık görüldü.
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