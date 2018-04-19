Şarkılar vurgun yedi

Ünlü şair ve söz yazarı CEMAL SAFİ’nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Gözlerim uykuyla barıştı sanma

Sen gittin gideli dargın sayılır

Ben de bir zamanlar sevdim amma

Seninki düpedüz vurgun sayılır

Bir dönemin en popüler şarkılarından ‘Vurgun’un söz yazarı, Türk dilini en etkin ve güzel şekilde kullanan şairlerden Cemal Safi’nin vefatı sanat dünyasını hüzne boğdu. Şiirleriyle aşk şarkılarına hayat veren Safi, geçirdiği KOAH hastalığı nedeniyle beynine pıhtı atması sonucu 11 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyordu. Başta Orhan Gencebay olmak üzere çok sayıda sanatçı tarafından 150 şiiri bestelenip Türk müziğine kazandırılan Safi 81 yaşındaydı. Orhan Gencebay’ın 40 şarkısının söz yazarlığını yapan ünlü şairin en bilinen şarkıları Zeki Müren, Zekai Tunca, Muazzez Abacı’nın da aralarında olduğu çok sayıda sanatçı tarafından yorumlandı. “Vurgun”, “beni sevmeni istiyorum”, “ağlarsın”, “rüyalarım olmaza”, “ya evde yoksan”, sanatçının en popüler eserlerinden bazıları.

Safi, Türk Dil Kurumu tarafından Türkçe’yi en etkin ve güzel kullanan şair olarak da ödüllendirilmişti. 1990 yılında Rüyalarım Olmasa ve 1991 yılında Vurgun adlı eserlerin söz yazarı olarak, iki yıl üst üste yılın şairi seçilen Safi’nin cenazesi, Cuma günü (yarın) kılınacak cenaze namazının ardından, Bilkent Doğramacı Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak. Şiirlerinden birinde şöyle sesleniyordu usta şair:

Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle.

Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar.

Git ki gamlı yüzünün hüznü ile dolmasınlar.

PORTRE/CEMAL SAFİ