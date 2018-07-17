Şener Şen, Perran Kutman ve Osman Sınav'a Onur Ödülü

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin "Onur, Emek ve Türk Sinemasına Katkı Ödülleri", oyuncu Şener Şen ve Perran Kutman ile yönetmen Osman Sınav'a verilecek.

Sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıkarak başlayan Şen, sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yaptı. Beş yıl boyunca küçük rollerde oynayan, hatta bir çok filmde sadece dans etmek ve başrol oyuncusundan dayak yemek zorunda kalan Şen, 1975'te rol aldığı Ertem Eğilmez'in unutulmaz filmi Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı "Badi Ekrem" tiplemesiyle ün kazandı.

Aynı filmde, İnek Şaban tiplemesiyle hafızalara kazınan Kemal Sunal ile Şen, o yıllarda büyük gişe hasılatı yapan "Süt Kardeşler", "Şabanoğlu Şaban", "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Çöpçüler Kralı" ve "Davaro" adlı filmlerde de oynadı.

Şener Şen, Başar Sabuncu'nun 1985 yapımı "Namuslu" filminde son derece namuslu bir vatandaşı canlandırarak ilk başrolünü oynadı. Filmin, o yılın en iyi iş yapan eserleri arasına girmesiyle usta oyuncunun sinema kariyerindeki ikinci perde açılmış oldu.

"Züğürt Ağa"da saf bir köy ağasını, "Milyarder"de piyangodan büyük ikramiye kazanan istasyon şefini, "Muhsin Bey"de artist olmak isteyen bir gence yardım eden organizatörü canlandıran Şen, sinema önlerinde uzun kuyruklar oluşturan "Amerikalı" ve "Arabesk" filmlerini çevirdi. Usta oyuncu, 1996’da "Eşkıya" filminde Uğur Yücel ile rol aldı. Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği, 2,5 milyonu aşkın seyirciye ulaşan yapım dönemin gişe rekorunu kırdı.

Başarılı sanatçı Türkan Şoray ile genç oyuncular Ozan Güven ve Nurgül Yeşilçay ile "İkinci Bahar" adlı dizide rol alan Şen, 2000'li yıllarda "Gönül Yarası", "Kabadayı", "Av Mevsimi" ve geçtiğimiz yıl Yavuz Turgul’un "Yol Ayrımı" filmlerinde oynadı.

Dramın ve komedinin ustası: Perran Kutman

İstanbul'da 1949'da dünyaya gelen Perran Kutman, ailesinin isteği üzerine konservatuvarın tiyatro bölümünden mezun oldu.

Rol aldığı ilk filmden itibaren yarattığı karakterlerle büyük başarılara imza atan Kutman, 1972'de sinemaya giriş yaptı.

Kutman, Türk sinemasının klasikleri içinde sayılan "Köyden İndim Şehre", "Salak Milyoner" ve "Hababam Sınıfı" serisinde oynadığı rollerle kariyerinin merdivenlerini hızla çıktı.

Münir Özkul, Adile Naşit, Müjdat Gezen, Gülşen Bubikoğlu, Ayşen Gruda, Şener Şen gibi usta isimlerin rol aldığı "Gırgıriye” filmindeki "Sabayat" karakteriyle ününe ün kattı.

Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan sanatçı,1986'da başrolü canlandırdığı "Perihan Abla" dizisindeki karakteriyle Türk halkının sevgisini kazandı. Perran Kutman,

1969'da Nisa Serezli, 1973'te Sezer Sezin, 1980'de Miyatro adlı tiyatro topluluklarında çalıştı. Sanatçı son tiyatro oyununu 1987'de "Artiz Mektebi" adlı oyun ile oynadı.

İnsanı ve toplumu ön yargısız olarak anlayan usta yönetmen: Osman Sınav

Osman Sınav, 1975 ve 1979 arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından da sinema ve televizyon eğitimi aldı. Kariyerine, televizyon reklamlarına metin yazarak ve yönetmenlik yaparak başlayan Sınav, 500'ü aşkın reklam filminin yapımında görev aldı.

Usta yönetmen, 1987'de başladığı sinema yolculuğunda televizyon için "Bir Muharririn Ölümü", "Yalancı Şafak", "Atlıkarınca", "Hünkarın Bir Günü", "Küçük Dünya", "Aşka Kimse Yok", "Kapıları Açmak" ve "Yalancı", sinema için ise "Gerilla", "Deli Yürek Bumerang Cehennemi" ve "Pars Kiraz Operasyonu" filmlerini çekti.

"Süper Baba", "Deli Yürek", "Hayat Bağları", "Ekmek Teknesi", "Kurtlar Vadisi," ve "Sakarya Fırat" gibi sevilen 21 dizi filmin yapımcılığıyla yönetmenliğini üstlenen Sınav, 30 yılı aşkın sürede televizyon ve film sektörüne önemli eserler kazandırdı.

Festivalde, "Sinema Emek Ödülü" makyaj sanatçısı Derya Ergün'e, "Türk Sinemasına Katkı Ödülü" ise Malatya Yeşil Sinemaları Sahibi Hüseyin Yeşil ile Fono Film Kurucusu Cemal Okan’a verilecek.

Ödüller, 9 Kasım'da gerçekleştirilecek açılış gecesinde takdim edilecek.