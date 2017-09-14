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Şener Şen'in filmi 10 Kasım'da vizyona giriyor

20 yıldır sadece Yavuz Turgul'un filmlerinde rol alan Şener Şen, geleneği yine bozmadı. Son olarak 2010'da 'Av Mevsimi'nde birlikte çalışan ikili, Yol Ayrımı filmi kollarını sıvamıştı. Film, 10 Kasım'da vizyona giriyor.

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Yirmi yıldır sadece Yavuz Turgul'un filmlerinde rol alan Şener Şen, geleneği yine bozmadı. Son olarak 2010'da 'Av Mevsimi'nde birlikte çalışan ikili, Yol Ayrımı filmi kollarını sıvamıştı.

Film, 10 Kasım'da vizyona giriyor. Cem Yılmaz da film afişini sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerine duyurdu.

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