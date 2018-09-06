Şerif Benekçi’ye vefa 

Yeni Dünya Vakfı’nda düzenlenen “Bâbıâli Enderun Sohbetleri”nde anılacak olan Benekçi programı bu akşam saat 18.00’de başlayacak. Toplantıda yazarın yakınları, dostları ve okuyucuları konuşacak. Şimdi Ağlamak Vakti, Kırlangıçlar Erken Göçtü, Bir Şafak Yürüyüşü, Kumsalı Olmayan Ada ve Güvercin Geçidi romanlarının yazarı Benekçi’nin eserleri, Semerkand ve Damla Yayınevi tarafından neşrediliyor.