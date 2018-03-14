Sesini enstrüman gibi kullandı

İzmir Fransız Kültür Derneği işbirliği ile yapılan Le'la Martial Trio konserinde, sesini eşi benzeri olmayan bir enstrüman gibi kullanan Le'la Martial, dinleyenlerini mest etti. Pierre Tereygeol'in ateşli gitar soloları ve Eric Perez'in kontrollü bir şelaleye dönüşen ritimleri ile eşlik ettiği Le'la Martial, ikinci albümleri Baabel'den parçalar seslendirdi. Çılgınlıktan huzura doğru ustaca seyreden ve beklenmedik dönüşlerle dinleyenlerini büyüleyen üç müzisyenin uyumlu birlikteliği ortaya unutulmaz bir konser çıkardı. Dinmeyen alkışlara insan sesinin ulaşılmaz güzelliğini kanıtlayan bir solo ile teşekkür eden Le'la Martial, konser sonunda albümlerini imzaladı, dileyicileri ile sohbet etti. 25. İzmir Avrupa Caz Festivali, 15 Mart'ta İzmir İsviçre Konsolosluğu işbirliği ile yapılacak VEIN Feat. Aarhun Jazz Orchestra konseri ile devam edecek.