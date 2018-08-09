‘Sessiz’ fakat güzel filmler göreceğiz

Bu yıl “Teknoloji” temasıyla 5-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri, beşinci yılını kutluyor. Sinemanın ilk dönemine adanmış Türkiye’deki ilk ve tek film festivalinin bu yılın programındaki Diva Filmleri bölümünde Asta Nielsen’ın filmleri seyirciyle buluşacak.

OSMANLI FİLMLERİ PROGRAMDA

Etkinlikte, Charlie Chaplin ve Buster Keaton’ın herkesi güldürecek filmleri ile “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler” bölümüne ait belge nitelikli filmler de gösterilecek.

Programda ayrıca Polonya’da bulunup geçen yıl restore edilen 1929 Alman yapımı bir Sherlock Holmes uyarlaması Hund der Baskervilles (Baskervillerin Köpeği); Fransız avangart yönetmen Marcel L’Herbier’den 1924 yapımı L’inhumaine (Zalim Kadın / The Inhuman Woman) ve bu yıl ilk kez Sovyet sinemasından 1928 yapımı Oblomok Imperii (İmparatorluk Kalıntısı) gibi önemli fakat az bilinen yapımlar yer alacak.