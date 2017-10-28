Seul'de 'Türk Filmleri Festivali' başladı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Türk Filmleri Festivali'nin ilk gününde, Türkiye'nin 2017 Oscar aday adayı "Ayla" filminin özel gösterimi gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, diplomatik ilişkilerin 60. yılında Türkiye-Güney Kore Karşılıklı Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Seul'de düzenlenen Türk Filmleri Festivali başladı.

Festivalin ilk gününde Türkiye'nin 2017 Oscar aday adayı "Ayla" filminin özel gösterimi yapıldı.

Güney Kore ile Türkiye'nin ortak tarihinde yer alan Kore Savaşı'nda yaşanan hüzünlü ve gerçek bir hikayeyi anlatan filmin gösterimine, yapımcısı Mustafa Uslu, yönetmeni Can Ulkay, oyuncular ve yaşam öyküsüyle esere konu olan Kim Eunja (Ayla) da katıldı.

Festival kapsamında, "Kış Uykusu", "Koca Dünya", "Kalandar Soğuğu", "Dağ 2", "Aşk Tesadüfleri Sever" ve "Unutursam Fısılda" gibi Türk filmleri de Güney Koreli sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Etkinlik süresince Türk sinema tarihinin başyapıtları ve seçkin örneklerinin afişlerinin yer aldığı sergi de izlenime sunulacak. Festival, 29 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.