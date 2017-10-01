Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur

İstanbul İlim ve Kültür Vakfınca, 1-3 Ekim tarihlerinde 11. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu gerçekleştiriliyor. Haliç Kongre Merkezi’nde başlayan sempozyumda bilim insanları “Kur’an ve Sünnet Rehberliğinde bir İman Hizmeti; Müsbet Hareket” konusunu ele alıyor.

40 ülkeden 600 akademisyenin gönderdiği tebliğlerin tartışmaya açıldığı sempozyuma mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ’tan FETÖ’ye kadar masum insanları katleden, bölgeyi kan ve gözyaşına boğan terör örgütlerinin en büyük istismar aracının, cihat, dava, hizmet, hayır gibi dinin mukaddes kavramları olduğunu belirterek, dine hizmet için ortaya çıktığını iddia eden ve birçok ülkede zemin bulan bu sapkın yapıların ana hedefinin, bizatihi Müslümanların kendisi olduğunu bildirdi. Müslümanlar olarak bu dönemde maruz kalınan birçok sıkıntı, musibet ve acının temel sebebinin Kur’an-ı Kerim’i ve Sünneti Seniyyeyi doğru anlamamaktan kaynaklandığına inandığını beliren Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: Yaşadığı onca sürgüne ve baskıya rağmen ‘Hakk’a, Halka, Kur’an’a hizmet davası’ndan asla taviz vermeyen Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı, bu bakımdan çok önemli bir örnektir. Üstadın dediği gibi ‘Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük oIur.’ İnşallah elbirliği içinde çalıştığımız, Mevla’ya güvenip, hakikate ram olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir imtihan yoktur.”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım da sempozyuma birer mesaj göndererek ‘’Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kıyamete kadar sürecek hak ve batıl kavgasında, safımızı belli etmek, hak deryasında bir katre olmak adına bu gayreti göstermek durumundayız” ifadesinde bulundular.

TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada “Bırakın sadece Müslüman mazlumları, dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yanına giden, onların acılarına ilaç olmaya çalışan Türkiye’den başkasını göremiyorsunuz.”