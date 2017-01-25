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Sevinç Çokum’dan Gözyaşı Çeşmesi

Türk Edebiyatı’nın usta kalemi Sevinç Çokum’un “Gözyaşı Çeşmesi - Kırım’da Son Düğün” adlı romanı yeni baskısı ile raflarda yerini aldı.

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Kapı Yayınları’ndan çıkan roman, Kırım’dan Rumeli’ye uzanan efsanevi bir aşkın öyküsünü anlatıyor. (Burada insanın keşke bu roman filme de aktarılsa diyesi geliyor.) 1760-1769 yıllarında geçen bir aşk öyküsünü ete kemiğe büründüren roman, Kırım Hanı Giray Han ile Dilara Bikeç arasındaki aşkı anlatırken, aynı zamanda, Kırım tarihine tanıklık etmemizi sağlayan kalıcı bir eser niteliğinde. Sevinç Çokum romanda, Giray Han’ın tutkularını, zaaflarını, özgür ruhunu usta işi bir kurguyla aktarıyor; Eser, zengin olay örgüsü ve özgün anlatım tekniğiyle okuru sarıp sarmalayarak, Kırım’ı da, maziyi de ‘yakın’ ediyor.

 

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