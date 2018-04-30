Sevinç Çokum’un şahitliğinde 1960’lar

Türk edebiyatının usta yazarlarından Sevinç Çokum bugüne kadar pek çok romana, deneme ve anlatı kitabına imza attı, dizi film senaryoları kaleme aldı.

Çokum son olarak ‘İskele Gazinosu’ ile okurlarının karşısına çıktı. Kapı Yayınları’ndan çıkan İskele Gazinosu’nda Çokum, okurlarını 1960’lı yılların İstanbul’una götürüyor. Romanda, dönemin ruhu, heyecan ve tutkuları nostaljik bir havayla değil, her defasında kendi kendini okumalara açan bir anlatıyla kaleme alınmış. Nicedir duyulmamış bir şarkının hikayesi, geçmişte izlenmiş bir film ve oyuncuları, dönemin özgün modaları incelikle anlatılıyor. Çokum bu romanla okurlarını yakın geçmişin yaşantılarına tanıklık etmeye davet ediyor.

Sevinç Çokum’un yazarlık hayatının ikinci romanı olan ‘Bizim Diyar’ ise yeni baskısını yaptı. Yine aynı yayınevi tarafından okura ulaştırılan kitap bir göç hikayesi etrafında şekilleniyor. Romanda, Osmanlı’nın kaybettiği Balkanlar’dan ayrılmak zorunda kalan bir ailenin dramı üzerinden bütün zorunlu göçlerin duygusuna temas ediliyor.