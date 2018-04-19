Shakespeare güller diyarında

Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenlenen 1.Uluslararası Shakespeare Festivali 20-30 Nisan tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştirilecek.Festivalde tiyatro, konser, sergi, sinema ve bale gibi geniş bir yelpazede çok sayıda kültür sanat etkinliği yer alacak.

Festivalin içeriği hakkında bilgi veren Düzenleme Kurulu yetkilileri Dr. İlker Özçelik ve Doç. Dr. Ömer Şekerci, Devlet Tiyatroları’nın Hamlet ve Windsor’un Şen Kadınları, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın Macbeth, Antalya Şehir Tiyatroları’nın Tarla Kuşuydu Juliet, Denizli Şehir Tiyatroları’nın da Müsaadenle Shakespeare oyunuyla festivalde yer alacağını söyledi.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı etkinlikte bunlardan başka çok sayıda tiyatro gurubu Shakespeare’nin en bilinen oyunlarını Ispartalı tiyatroseverler için sahneleyecek.

Yine önemli bir etkinlik olarak SDÜ Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenecek Shakespeare Seramik Sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Festival boyunca dünyanın ve ülkemizin önde gelen Shakespeare uzmanlarının katılımıyla konferanslar, söyleşiler, atölye çalışmaları gerçekleştirilecek, yayınevlerinin destekleriyle oluşturulan Shakespeare Kütüphanesi hayata geçirilecek.

Festival kapsamında ayrıca 2. Uluslararası İngiliz Dili, Edebiyatı ve Dilbilim konferansı da gerçekleştirilecek.

Isparta’da gerçekleşecek 1. Uluslararası Shakespeare Festivali’ne İstanbul Devlet Tiyatrosu “Hamlet” adlı oyunla katılıyor.