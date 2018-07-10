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Shakira yarın İstanbul'da konser verecek

Shakira 'El Dorado Dünya Turnesi' kapsamında Vodafone Park'ta yarın sahne alacak.

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Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira, yarın akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

BKM organizasyonuyla ailesiyle birlikte bugün Türkiye'ye gelmesi beklenen sanatçı, 12 yıl sonra bir kez daha İstanbul'da konser verecek.

Sanatçı, kariyeri boyunca "Waka Waka", "Whenever Wherever", "Loca" gibi dünyaca ünlü şarkıları yorumlarken, 12 Grammy ödülü kazandı.

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