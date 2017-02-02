Sinemaya 25 milyonluk dstek... Tüm zamanların en cömert kurulu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, “Uzun Metrajlı Film Yapım” ve “İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen” dallarında 30 projeye toplam 25 milyon 600 bin TL destek verildi.

Bakanlığa bu yıl başvuruda bulunan 334 uzun metrajlı film projesinin değerlendirildiği Destekleme Kurulu toplantısında, 12 “İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen” projesine 6 milyon 250 bin TL, 18 “Uzun Metrajlı Film Yapım” projesine 19 milyon 350 bin TL olmak üzere toplam 25 milyon 600 bin TL destek sağlandı.

NASİPSE ADAYIZ

Destek alan ilk filmini çekecek yönetmenler arasında Ercan Kesal da var. Kesal ‘Nasipse Adayız’ adlı projesiyle 400 bin TL destek aldı. İlk film dalında en yüksek destek rakamı ise 750 bin TL ile Erkan Yazıcı’nın ‘Bir Zamanlar Trabzonda’ adlı projesinin oldu. Kısa filmleriyle tanınan Seyid Çolak ise ‘Kapan’ adlı ilk uzun metraj denemesi için 600 bin TL destek aldı.

CEYLAN’A 2 MİLYON

İlk filmler haricinde 18 filme de yüksek oranlarda yapım desteği sağlandı. Zeyno Film projesi ‘Ahlat Ağacı’ 2 milyon liralık destekle listenin başına yerleşti. Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı Ahlat Ağacı’nın çekimleri devam ediyor.

Ayhan Özen’in yönetmenliğini yapacağı ‘Doktor! Sıra Sana Gelecek’, 1 milyon 700 bin TL ile en çok destek alan ikinci yapım oldu.

Faysal Soysal’ın ikinci uzun metraj filmi Ceviz Ağacı ise 900 bin liralık destek aldı. Halk Film adına çekilecek Karınca filmine sağlanan destek rakamı ise 900 bin TL oldu. Karınca’nın yönetmeni Nazif Tunç 30 yıllık sinemacı olarak ilk kez destek almış oldu.

Sırat Ekspresi Hicaz Demiryolu

Medine Müdafası sonrası Hicaz Demiryolu’nu kullanarak vatanına dönen yorgun bir askerin hikayesini anlatan Sırat Ekspresi adlı animasyon filmine sağlanan destek 850 bin TL. Derviş Zaim’in ‘Flaşbellek’ine ise 1 milyon 500 bin TL destek sağlandı. 1 milyon 500 bin TL’lik destek alan bir başka proje ise Dijital Yapım Evi’nin ‘Ayla’sı oldu.