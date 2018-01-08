Sinemaya gençlik aşısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle, Agah Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenecek olan “İbn-i Heysem Sinema Okulu” başlıyor. Bağlarbaşı Kültür Merkezi›nde gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ömer Faruk Terzi, kültür ve sanat alanındaki bu projeye verdikleri desteğin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Türkiye’de proje desteklerinin yüzde 90’ının eğitime verildiğini dile getiren Terzi, ‘’Bakanlık olarak, rutinin dışında kültür ve sanat, teknoloji gibi diğer alanlarda da ‘neler yapabiliriz’ diye özellikle 2018’de yeni bir açılıma gitmek istiyoruz. Bu sene projeleri desteklemek için bütçeyi biraz daha arttıracağız’’ şeklinde konuştu. Agah Uluslararası Sinema Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kuyulu ise “İbn-i Heysem Sinema Okulu”nun 15-25 yaş arası gençlerle, 7 ay boyunca devam edeceğini belirtti. Kuyulu, ‘’Bu projede gençlerimizi, mesleki gelişim seminerleri adı altında sinemanın profesyonelleriyle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi. Kuyulu, dizi ve film setlerine ziyaretlerin gerçekleştirileceğini söyleyerek, şunları kaydetti: “10 adet kısa film yapımıyla bu arkadaşlarımızdan, aldıkları teorik eğitimlerin, pratiğe dönüşmesi için güzel uygulamalar yapacaklarına inanıyoruz. Kısa filmleri ise daha büyük bir organizasyonla düzenleyeceğimiz ödül töreni ve geniş katılımın gerçekleşeceği bir gala ile taçlandırmak istiyoruz.”

Agah Uluslararası Sinema Derneği Yön. Kurulu Başk. Hüseyin Kuyulu, projede gençlerle profesyonellerin buluşacağını söyledi.