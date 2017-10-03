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Siyah Giyen Adamlar geri dönüyor

1997, 2002 ve 2012 yıllarında üçleme olarak izleyicilerin karşısına çıkan ve daha ilk filmiyle büyük beğeni kazanan Siyah Giyen Adamlar (Men in Black) sinemaya geri dönüyor. Sony Pictures’ın yapımcılığında çekilecek olan Men in Black, devam filmi yerine spin-off olarak çekilecek ve yeni film 17 Mayıs 2019’da vizyona girecek.

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1997, 2002 ve 2012 yıllarında üçleme olarak izleyicilerin karşısına çıkan ve daha ilk filmiyle büyük beğeni kazanan Siyah Giyen Adamlar (Men in Black) sinemaya geri dönüyor. Sony Pictures’ın yapımcılığında çekilecek olan Siyah Giyen Adamlar, devam filmi yerine spin-off olarak çekilecek ve yeni film 17 Mayıs 2019’da vizyona girecek.

Ancak ilk üç filmde olduğu gibi yeni filmde Will Smith ve Tommy Lee Jones yer almayacak ve yeni bir ekip kurulacak. Senaryosunu Iron Man’in yazarları Matt Holloway ile Art Marcum’un yazacağı filmin başrolünde yeni yeteneklerin yer alması bekleniyor.

Variety’nin haberine göre Sony ilk başta bu filmi Men in Black ve 21 Jump Street’in karışımı olarak hayal etmiş ancak sonrasında bunun sadece Siyah Giyen Adamlar'ın spin-off’u olmasına karar vermişler.

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