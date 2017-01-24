KARABATAK

‘Ötesini Söylemeyeceğim’ şiirinde Sezai Karakoç, on yaşında bir çocuğun ağzından, Tunus’u işgal eden sömürgecilere karşı hakikatin sesini yükseltiyordu: ‘Sizin defolup gitmenizi istiyorum işte o kadar/Ali de istiyor ama söylemekten çekiniyor.’

İki aylık edebiyat ve sanat dergisi Karabatak’ın Ocak-Şubat sayısı ‘Emperyalizme Karşı Edebiyat’ dosyası ile çıkıyor okurlarının karşısına. Editör yazısında ise, Sezai Karakoç’un yukarıdaki şiirine atıf yapılıyor. Dergide, insanlığın ortak düşmanı emperyalizmin tarifi yapılırken ‘Başkasının ekmeğini çalmakla kalmaz bir de öldürür onu. Bununla da yetinmez kendisini sevmenizi ister. Dahası başarır da bunu. İçimizden aşıklar yaratır kendine, ne söylese inanacak, ne yapsa mazur görecek aşıklar’ deniliyor. Dergideki emperyalizm dosyasına Hasan Akay, Ali Ural, Mehmet Sabri Genç, Abdullah Harmancı, Bahtiyar Aslan, Mehmet Ulukütük, Mesut Koçak, Naime Erkovan, Güzide Ertürk, Ali Sürmelioğlu, Aziza Rüya, Sümeyra İkiz, Oğuz Yenidünya, Ahmet Can ve Muhittin Işık yazılarıyla katkı sağlıyor. Hikaye, ve denemelerin de yer aldığı dergide ayıca ebruzen Hikmet Barutçugil ile geniş bir söyleşi var.

Usta öykü yazarı, edebiyatımızın kıdemli isimlerinden Ali Haydar Haksal yönetiminde çıkan Yedi İklim, yayın dünyasının en uzun soluklu edebiyat dergileri arasında yer alıyor. Öykü ve şiirlerin başat olarak yer aldığı dergiye usta kalem Hasan Aycın da, her biri derin tefekkürün yansıması olan çizgileriyle katkı sağlıyor. Derginin bu sayısında Kamil Yeşil, Nurettin Durman, Ali Haydar Haksal, Osman Koca’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kalem erbabının verimleri yer alıyor. Dergide ayıca Ali Emre ile şiir üzerine yapılmış bir söyleşi de ilgiyle okunuyor.

Tam 18 yıldır yayın hayatını sürdüren Mavi Yeşil dergisi Rize’den sesleniyor edebiyatseverlere. Mehtap Öztürk tarafından yayınlanan derginin 103. Sayısında (Ocak-Şubat) öyküye aşık bir kalem erbabı olan öykü yazarı ve eleştirmen Necip Tosun ile yeni kitabı ‘Öykümüzün Sınır Taşları’ üzerine geniş soluklu bir söyleşi var. Hatırlanacağı üzere Tosun, bu kitabında, 100 kitaplık bir liste halinde, Türk edebiyatının en iyi öykü kitaplarını değerlendiriyor. ‘Puşkin’in yeniden okumak’, ‘edebi roman popüler romana karşı’ konu başlıkları da derginin sayfaları arasında…