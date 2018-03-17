Sonar İstanbul başlıyor

Barselona merkezli müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi buluşturan Sonar Festivali, ikinci kez Türkiye’de 6-7 Nisan 2018 tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene dubstep dehası Kode 9, Prins Thomas ve Helena Hauff gibi isimlerle müzikseverleri buluşturan Red Bull Music bu yıl da SonarLab Sahnesi’nin kürasyonunu üstleniyor.

KİMLER VAR?

Erol Alkan, Lanark Artefax, Shigeto, Fatima Yamaha, Flava D, Nosaj Thing, Honey Dijon, Courtesy ve Magna Pia gibi isimlerin yanı sıra yerli sahnenin tanıdığı ve sevdiği Levni, Zeynep Erbay, Kerem Akdağ ve Analog Kültür Experiment projesi ile Kaan Düzarat yanında Salih Topuz, Özgür Yılmaz and Hasan Erginöz de Red Bull Music programlamasıyla SonarLab sahnesinde olacak.