Sonbaharın Rengi Filmekimi Edirne'de

İstanbul Kültür Sanat Vakfı(İKSV) tarafından İstanbul'da 16"ncısı gerçekleştirilen ve sinema keyfini Türkiye'nin farklı kentlerine taşıyan Filmekimi, 15 filmlik programıyla 6 Ekim Cuma, 7 Ekim Cumartesi ve 8 Ekim Pazar günlerinde Cinemarine Sinemaları Margi Outlet'te 11.00,13.30,16.00,19.00 ve 21.30 seanslarında Edirneli sinemaseverlerle buluşacak.

Filmekimi'nin Edirne programında, Tony Gatlif'in çekimlerinin bir kısmı Edirne'de yapılan ve Balkan müziklerinin eşlik ettiği yol filmi Djam, Juliette Binoche'un gerçek aşk arayışındaki bir kadını canlandırdığı, Claire Denis'in yönettiği İçimdeki Güneş, günümüz Rus sinemasının büyük ustası Andrey Zvyagintsev'in yönettiği, Rusya'nın Oscar adayı Sevgisiz gibi bol ödüllü filmler yer alıyor. Ayrıca Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un The Lobster'dan sonra İngilizce çektiği ikinci filmi Kutsal Geyiğin Ölümü ve Fatih Akın'ın güçlü sinema dilinden Almanya'nın Oscar adayı Paramparça gibi merakla beklenen filmler yer alıyor.

Filmekimi biletleri Edirne'de hizmet bedeli eklenmeden Biletix'te merkezi ve 5 Ekim tarihinden itibaren Edirne Cinemarine Sinemaları Margi Outlet gişesinden (10.30-20.00 arasında) satın alınabilir. Filmekimi Edirne biletleri; tam 15 TL, öğrenciler ve 65 yaş üstü izleyiciler için 13 TL'den satışa sunulacak.