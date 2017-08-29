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Stockholm'de Türkiye temalı fotoğraf sergisi açıldı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türkiye temalı fotoğraf sergisi açıldı.

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Büyükelçiliğin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği organizasyonuyla gerçekleşen sergi, başkent Stockholm'un en işlek mekanlarından Raoul Wallenberg Meydanı'nda açıldı. 

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşaviri Murat Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye temalı fotoğraf sergisini geleneksel hale getirildiklerini belirtti. Türkiye'deki 155 profesyonel fotoğraf sanatçısının 691 fotoğrafı içerisinden seçilen 38 fotoğrafın yer aldığı serginin 28 Eylül'e kadar açık kalacağını dile getiren Koçak, fotoğrafın yanı sıra Türk edebiyatının en önemli şairlerinin "gün ve güneş" temalı şiirlerini sergiyle bütünleştirilerek İsveç halkına Türk fotoğraf sanatını ve şiirini tanıttıklarını dile getirdi. 

Koçak, İsveçlilerin sergi sayesinde Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatı bulacaklarını kaydetti.

 Türkiye temalı 38 fotoğrafın yer aldığı sergi, 1 ay süresince görülebilecek.

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