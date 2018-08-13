Sümela Manastırı tamamen hizmete açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, restorasyonu devam eden Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezleri arasında bulunan Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nı ziyaret etti.

Manastırdaki çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Ersoy, restorasyona ve bundan sonraki sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ersoy, yapılan çalışmalarla önce manastırın dış bölümdeki taş akışının engellendiğinin altını çizerek, "Tehlikeli olan taşlar aşağıya alındı, birleştirme-yapıştırma yapılması gerekenler yapıldı. En son iç bölümdeki riskli görülen kayalar da temizlendikten veya birleştirme yapıldıktan sonra restorasyon bitmiş olacak." diye konuştu.

Göründüğü kadarıyla ziyaretçilerin bir ay içinde manastırın ana girişine kadar gelmelerinin mümkün olacağını vurgulayan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Son toparlamaları yapıyorlar ve böylece restorasyonun birinci kısmı bitmiş oluyor aşağı yukarı. İkinci aşamada hedef, önümüzdeki sezona yetiştirmek ama burası çok riskli bir bölge, artı çok yağış aldığı için çalışmayı da zorlaştırıyor, geciktiriyor. Görüldüğü gibi, kayaların üzerinde dağcılarla yapılan bir çalışma ama hedefimiz hiç olmazsa önümüzdeki sezona yetiştirmek, zaman içinde netleşecek. Kışın yapılacak çalışmalarla, yağışlar da izin verirse tavan kısmı da bitmiş olacak restorasyonda ve önümüzdeki sezon tamamen hizmete açılacak."

Bakan Ersoy, Türkiye'ye gelen turist sayısına ilişkin ise "Sayı olarak rekor bir sayı yakalanacak, umudumuz o şekilde. Bundan sonraki rekor hedeflerimiz sayı üzerine değil, gelir üzerine olmalı. Her seferinde bunu söylüyoruz, buna konsantre oluyoruz, bununla ilgili çalışmalar yaptırdık, hızlandırdık. İnşallah bundan sonrası iyi gidecek turizm açısından." ifadelerini kullandı.

Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak yapılmış, halk arasında ''Meryem Ana'' adıyla bilinen Sümela Manastırı'nın restorasyonu ve çevre düzenlemesi işi Şubat 2016'da başlamıştı.