Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve Altındere Vadisi'nde yer alan Sümela Manastırı'nın girişindeki Aya Varvara Manastırı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Tarihi Sümela Manastırı'nın kapsamlı restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları dolayısıyla ziyarete kapatılmasının ardından turizme alternatif olarak restore edilen Aya Varvara Manastırı, bölge turizminde kısa sürede adından söz ettirmeye başladı.

Bölgeye gelen turistlerin son zamanlarda ilk uğrak mekanları arasında yer alan manastır, misafirlerine seyir terası sayesinde Sümela Manastırı'nı daha yakından görme, ayrıca sanal gözlükler sayesinde de Sümela Manastırı'nı üç boyutlu gezme imkanı sunuyor.

Yörenin doğal güzelliklerinin yanı sıra yöre kültürünü de tanıma fırsatı bulan turistlerin, Aya Varvara Manastırı'na ve Sümela'ya olan ilgisi ise her geçen gün artıyor.

Bölgedeki tarih, kültür ve doğa turizmine önemli katkı sağlayan manastırı, yaklaşık 3 ayda 90 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

"Yörenin eşsiz güzelikleri de ziyaretçilerini cezbediyor"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maçka'nın bölge ve ülke turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

İlçenin önemli turizm destinasyonlarını manastır ve kiliselerin oluşturduğuna dikkati çeken Koçhan, Sümela Manastırı'nın kaya ıslahı ve restorasyon çalışmaları kaynaklı bir süreliğine ziyarete kapalı olması nedeniyle de manastıra gelen turistler için farklı alternatifler oluşturduklarını ifade etti.

Koçhan, turizme dönük yapılan çalışmalar kapsamında bir süre önce Aya Varvara kilisesinin restore edildiğini anlatarak, "Aya Varvara Manastırı, misafirlerine Sümela Manastırı'nı görselleriyle hem 3 boyutlu gezme imkanı hem de uzaktan doğal güzelliklerini görme imkanı sunuyor. Bu kapsamda yöreye gelen turistlerin manastıra ilgisi her geçen gün artıyor. Yörenin eşsiz güzelikleri de ziyaretçilerini cezbediyor." diye konuştu.

"Ziyaretçi potansiyeli oldukça güzel gidiyor"

Manastırı yaklaşık 3 aylık bir sürede 90 bini aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğine dikkati çeken Koçhan, şöyle devam etti:

"Sümela Manastırı'na gelen ziyaretçilerimiz artık kapalı diye geri dönmüyor, aksine hem Aya Varvara'yı ziyaret ediyor hem de Sümela'yı ve oradaki çalışmaları bu manastırımızdan görebilme imkanı buluyor. Burası çok güzel bir vadi ve amacımız bu vadiyi daha aktif hale getirerek, turizmden alınan payı artırmak. Bu konuda da turizmde alternatif seçenekleri artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor."

Koçhan, gelen turistlerin memnuniyetinin de önemli olduğuna işaret ederek, bu yönde de yapılan çalışmaları önemsediklerini vurguladı.