Süreyya Operası 'Bale' sergisine ev sahipliği yapacak

"Bir bale temsili nasıl hazırlanır?" temalı "Bale" sergisi, 30 Mart'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak.

Kadıköy Belediyesi ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin iş birliği ve ortak çalışmasıyla hazırlanan sergi, Süreyya Operası Fuayesi'nde 30 Mart'ta açılacak.

"Bir bale temsili nasıl hazırlanır?" sergisi, izleyicilere hem bale sanatının temel ve genel özelliklerini ana hatlarıyla yansıtacak hem de bir eserin izleyicinin karşısına çıkıncaya kadar hangi hazırlık aşamalarından ve çalışmalardan geçerek oluştuğunu anlatacak.

Sanatçıların bir bale temsiline nasıl hazırlandıklarını anlattıkları sergide, açıklayıcı fotoğraf ve çizimler yer alacak. Sergiyi gezenler ayrıca bir temsilin hazırlanmasını 20 dakikalık video filminden de izleyebilecek.

"Bale" sergisi, 2 Haziran Cumartesi gününe kadar açık kalacak. Sergi pazar günleri hariç hafta içi 10.00-18.00, cumartesi ise 10.00-14.00 saatleri arasında gezilebilecek.