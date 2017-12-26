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Suriyeli ve Türk çocukların sergisi açıldı

Gaziantep'te sosyal uyum çalışmaları kapsamında birlikte eğitim verilen Suriyeli ve Türk 200 çocuğun yaptığı resim, mozaik, cam işlemesi ve fotoğraflar sergilendi

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Gaziantep Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) iş birliğinde Suriyelilere yönelik sosyal uyum projesi kapsamında Suriyeli ve Türk 200 çocuğun birlikte hazırladığı resim, mozaik, cam işlemesi ve fotoğraflar sergilendi.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda üç gün gezilebilecek serginin açılışını Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy yaptı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Ensar Toplum Merkezi'ne devam eden Suriyeli ve Türk çocukların eserleri, katılımcıların beğenisini kazandı.

 

Sergide, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin resmedildiği tablo da dikkati çekti.

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