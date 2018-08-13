Surlar Çin Seddi’nden önemli 

Cağaloğlu’ndaki Yeni Dünya Vakfı’nın tarihi binasında yapılan toplantıda konuşan Hürel, Mimar Sinan’ın eserleriyle İstanbul’un değerine değer katmış bir dahi olduğunu hatırlattı.

1539’da mimarbaşı olan Sinan’ın, sokakların topografık yapısına uyum sağlayan eserler inşa ettiğine değinen Hürel, Tarihi Yarımada’nın, 15,6 kilometre kare ile şehrin en küçük ilçesi olduğunu ifade ederek, “Suriçi dünyanın en değerli tarih alanı, Surlar Çin Seddi’nden önemlidir, bölgenin tüm dünyanın kıskanacağı eşsiz bir açık hava müzesi olma şansı vardır” dedi. Mehmet Nuri Yardım’ın yönettiği sohbet toplantısında konuşan Hürel, İstanbul’a dair fiziki bilgiler de verdi. İstanbul’da kiliseden camiye dönüşen eser sayısının 21 olduğunu dile getiren Hürel, en küçük caminin Edirnekapı Mezarlığı girişinde Akif Efendi Cami, en büyük camisinin Süleymaniye olduğunu dile getirdi.