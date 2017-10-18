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Tarihi hamamın kurşun levhalarını çalan 2 kişi yakalandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki 650 yıllık tarihi İki Göbek Hamamı'nın çatısındaki kurşun levhaları çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan İki Göbek Hamamı'nın çatı kısmındaki kurşun levhaları çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Köseömer Mahallesi'nde 650 yıl önce inşa edilen İki Göbek Hamamı'nın çatı kısmında bulunan yaklaşık 100 bin lira değerindeki kurşun levhalar geçen hafta 3 kez çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları araştırmada, sökülen levhaların kamyonetle taşındığını tespit etti.

Kurşun levhaların bulunması için çalışmalar sürüyor

Kamyonetin plakası ve sahibini belirleyen ekipler, hırsızlığı yaptığı öne sürülen sürücü A.S. ve yardım eden S.K'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Öte yandan, çalınan kurşun levhaların bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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