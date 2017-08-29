Tarihi Hitit Barajı ve çevresindeki düzenlemelerin yüzde 70’lik kısmı tamamlandı

Dünyanın en büyük medeniyetleri arasında yer alan Hititlerin, 3 bin yıl önce inşa ettiği baraj, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Alacahöyük Sit Alanı dışında bir Arkeopark-Rekreasyon projesine dahil edilmişti. 2002 yılında yapılan kazılarla ortaya çıkan 2,5 metre yüksekliğinde 20 bin metreküp su hacmine sahip Hitit Barajı'nın yer aldığı 277 dekarlık Arkeopark-Rekreasyon alanında turistler için hizmet tesislerinin inşasına devam ediliyor.

Alacahöyük Kazıları Araştırma Merkezi, misafirhane, kütüphane, sergi ve konferans salonu, satış büfeleri, yürüyüş bantları, otopark, Hitit arabalarıyla yapılabilecek geziler için yollar, baraj ve kazı alanları için seyir terasları, doğal tarım alanları, laboratuvar, atölyeler ve çalışma ofisleri gibi birçok sosyal tesisi içerisinde barındıran projenin tamamlanmasıyla ilk çağda Avrupa ve Ortadoğu’nun mitolojisini, dilini, dinini, siyasetini büyük ölçüde etkileyen Hititlerin en önemli yerleşim merkezleri arasında yer alan Alacahöyük'e gelen yıllık 35 bin dolayındaki turist sayısının 100 bine çıkması hedefleniyor. Alacahöyük’ü cazibe haline getirecek projenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması planlanıyor.

Vali Necmettin Kılıç, medeniyetin beşiği Anadolu’da ilk medeniyetle ilgili işaretlerin Çorum sınırları içerisinde yer aldığını belirterek, dünya ülkelerinde okullarda öğretilen Hitit medeniyetinin Çorum topraklarında kurularak geliştiğini söyledi.

Çorum’da Hititlerin 3 bin yıl önce kurdukların barajın halen kesintisiz olarak hizmet ettiğini hatırlatan Vali Kılıç, “Ve bu dünyanın ilk bilinen barajlarından birisi olarak kayıtlara geçmiştir. Diğer bir özelliği barajın kesintisiz olarak tüm medeniyetlere hizmet etmesi ve halen de bu hizmetini sürdürmesidir. Bu barajı dünyaya tanıtmamız lazım. Bu barajı dünya entelektüel alemine ve bilim alemine tanıtmamız lazım. Bu barajdan iç ve dış turizmde istifade etmemiz lazım. Bu amaçlardan hareketle Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü barajın etrafında bir arkeopark projesini hayata geçirdi. Güzel bir proje. Yüzde 70’lere varan fiziki gerçekleşmeyle arkeopark düzenlemesi artık açığa çıkmıştır. Yakın zamanda tamamlanarak hem dünya bilimine hem dünya insanına hem de iç turizm ve dış turizme açma noktasında çalışmalar bir nihayete gelmiştir” dedi.

Çorum’a turist çekilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini anlatan Vali Kılıç, “ Dünyanın bu kadar ilgilendiği dünya insanlığının miras listesinde yer alan Hitit medeniyetinin çok daha fazla ziyaretçi ile tanışması gerekiyor. Bugün itibariyle müzemiz yılda 40 ila 50 bin ziyaretçiyi kabul etmektedir. Ama bu rakamın katlanması mümkündür. Ülkemize gelen Kapadokya’ya gelen turistlerin bir kısmını buraya çekilmesi yönünde çalışmalar devam ediyor. Şu an bu çalışmalar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından bu çalışmalar proje ediliyor. Hangi yöntemlerle iç turizme ve dış turizme bu alanları kazandıracağız, tanıtımda neler yapmamız gerektiği konusunda çalışmalarımız var. 2023 hedeflerine ilerlerken Çorum’a gelen turist sayısını birkaç katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bunlar henüz mutfak çalışmalarıdır. Bu çalışmalar bittiğinde ilgili makamlara alt yapı çalışmaları, tanıtım çalışmaları, tanıtım çalışmalarıyla birlikte seyahat acenteleri ile görüşmek onları ikna etmek büyükelçilerle görüşerek bu konuda alt yapı oluşturmak için gayret edeceğiz. Bu gayretlere ilimizin yerel dinamiklerinin katılmasını da umuyoruz” diye konuştu.