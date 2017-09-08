Tarkan'ın ikinci Harbiye maratonu başladı

Megastar, son albümü “10”dan “Yolla” ile açtığı konserinde “Çay Simit”, “Her Şey Fani”, “Biz Çocukken”, “Beni Çok Sev”, “Kedi Gibi” yeni şarkılarının yanı sıra “Kış Güneşi”, “Dudu”, “Kuzu Kuzu”, “Öp” gibi klasikliklerini seslendirdi.

Eylül ayında da devam eden Açıkhava maratonunun ilk gecesinde Megastar’ı dinlemeye gelenler arasında Taner Ceylan, Ferhan İstanbullu gibi ünlü isimler de vardı.

Tarkan, Atlantis Yapım ve Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşecek konser serisi kapsamında 8,9,11,12,14,15 Eylül tarihlerinde de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleri ile buluşacak.