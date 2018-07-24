Temmuz dergilerinde edebiyat yelpazesi

YEDİKITA

Aylık tarih ve kültür dergisi Yedikıta okurlarını Buhara Rüzgarı ile serinletiyor. Bilindiği üzere İslam şehirlerinin meşhurlarından olan Buhara, sahip olduğu tarihi, kültürel ve manevi miras ile Osmanlı coğrafyasında çok iyi tanınan bir yerdi. Dergi de bu kadim şehri Temmuz sayısında okurlarına faklı yönleriyle tanıtıyor.

POST ÖYKÜ

Post Öykü’nün dosya konusu, edebi metinlerin ‘yeniden’ yazımıyla ilgili... Geçmişte yazılmış bir metnin farklı kalemler tarafından yeniden yazılırken sağladığı imkanlar dergide ele anlıyor. Mayıs’ta Türkiye Yazarlar Birliği’nce Balkanlar’a düzenlenen Kültür Kervanı’ndan arta kalanlar, dört öykücünün; Aykut Ertuğrul, Cemal Şakar, Abdullah Harmancı ve Necip Tosun’un bakış açılarıyla değerlendiriliyor.

MUHAYYEL

Henüz üçüncü sayısını yayınlayan Muhayyel Dergisi’nde öykü ve romanları üzerine Yasemin Karahüseyin ile yapılmış bir röportaj var. İlerleyen sayfalarda ise Mehmet Solak ‘şiir öldü mü’ konusunu tartışıyor. Dergide şair Cengizhan Genç’in şiirleri üzerine bir söyleşi ve değerlendirme de yer alıyor.

İTİBAR

İtibar’da bu ay öykü sayısı bir hayli kabarık… Şiirler ve deneme yazıları da İtibar’ın olmazsa olmazlarından. Ercan Yıldırım ‘Kültür Savaşları’nı yazmış. Erol Göka da ‘Hayatın çeşitli zorlukları’nı işaret eden yazısıyla İtibarda.

BİRNOKTA

Mütevazı, kendi halinde ilerleyen ve yayınını 18. yılında sürdüren bir dergi; Birnokta… Şair Mürsel Sönmez’in kaptanlığındaki dergide edebiyat dünyasının tanınmış isimlerinden şiirler ve deneme yazıları yer alıyor. Bu sayıda, merhum Semavi Eyice ile yapılmış bir söyleşi de var. Şamil Kucur imzalı söyleşide Semavi Hoca ‘Osmanlı arşivinin tamamı ortaya çıkarsa tarihin yeniden yazılması gerekir’ diyor.

HAYAL PERDESİ

Sinema dergisi Hayal Perdesi kapak dosyasını Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi ‘Ahlat Ağacı’na ayırmış. ‘Ceylan sinemasında yeni bir evre’ olarak nitelenen filmle ilgili çeşitli sinema yazarlarının görüşleri dergide yer alıyor.

MAVİ YEŞİL

112. sayısına ulaşan Mavi Yeşil dergisinde Leyla Erbil’in ‘Tuhaf Bir Kadın’ romanından hareketle ‘kadın kimliği’ne bakıyor Senem İmamoğlu. Türk ve dünya edebiyatında kedinin yeri de dergi sayfaları arasında.