Tevfik Fikret doğumunun 150. yılında anıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından, şair ve ressam Tevfik Fikret'e ait farklı bağışçılarda bulunan tablolar, el yazma eserler ve müsveddeler, ilk baskı şiir kitapları ile dönem fotoğrafları Aşiyan Müzesi'ne kazandırıldı.

Aşiyan Müzesi'nde gerçekleştirilen, Tevfik Fikret'e ait eserlerin müzeye kazandırıldığı ve şairin doğumunun 150. yılında anıldığı programda, 1945'den bu yana bağışta bulunan isimlerin yer aldığı Bağışçı Panosu'nun da açılışı yapıldı.

Programda, Tevfik Fikret'in akrabası Selim Sübay'ın bağışladığı Fikret'e ait 3 adet yağlı boya tablo, Fikret'in akrabası Fikret Ütügen'in bağışladığı yazara ait seyyar yazı takımı, Aşiyan Müzesi koleksiyonu için satın alınan Tevfik Fikret'e ait yağlı boya tablo ile beş adet baskı ve el yazması eserler, gazeteci ve davetlilere tanıtıldı.

Ayrıca Tevfik Fikret döneminde Aşiyan'ın iç ve dış görüntülerinin olduğu ve restorasyon çalışmalarında faydalanılan, İBB Atatürk Kütüphanesi Koleksiyonu'ndan alınan 21 fotoğraf kartla, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mutlu Erbay tarafından, Tevfik Fikret ve Ailesini konu alan yağlı boya tablo çalışması da ziyaretçilere sunuldu.

Tanıtımdan sonra Tevfik Fikret'in akrabaları ve dostlarından olan bağışçılar Selim Sübay, Mustafa Fikret Ütügen, Bilge Berker, Nedret Kuran, Uğur Yeğin, Nigar Alemdar, Mutlu Erbay ve Ömer Kuran'a teşekkür plaketi takdim edildi.

"Aile yadigarını bağışlamak, önemli bir davranıştır"

Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok, müzenin açılışından bugüne kadar bağış yapan herkese teşekkür ederek, "Takdir edersiniz ki ellerinde bulunan aile yadigarlarını hiçbir maddi beklenti olmaksızın kamuyla paylaşılmasını sağlamak ve bu kültürel zenginliği tüm insanlara açmak, çok önemli bir davranıştır." dedi.

Tok, bağışta bulunan insanların bu davranışının örnek olması gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Umuyorum ki burada sizlerin yapmış olduğu bu örnek davranış, diğer İstanbullular tarafından da müzelerimiz ve bundan sonra açılacak diğer müzelerimiz için bir başlangıç olur. Bu vesileyle Tevfik Fikret'in akrabası olan Selim Sübay ve Fikret Ötüken'e, yazarın ailesini konu edinen yağlı boya tablo çalışması nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Doç Dr. Mutlu Erbay'a ve koleksiyonu zenginleştirmeye katkı sağlayan Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'nde çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."