Tiyatro Frankfurt`ta Üstü Kalsın Kapalı Gişe

1 Ekim’de Rüssselsheim Şehir Tiyatroda dünya prömiyeri yapılan oyun bu kez Frankfurt'ta seyircisi ile buluştu. Kapalı gişe oynanan oyunda seyirciler arasında Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldman ve Eşi Zübeyde Feldman ile Alman Millet Vekili Ulli Nissen, Frankfurt Konsolosu Sevinç Dağkılıç, T.C. Berlin Tanıtma ve Turizm Müşaviri Hüseyin Gazi Coşan, T.C. Frankfurt Kültür Ateşesi Ercan Önder, IG Bau Sendika Başkanı Erol Oruç ve Gallus Theater Direktörü Winfried Becker de vardı.

Zeynep Yıldız’ın yazıp yönettiği oyunun süpervizörlüğünü Tamer Levent, yardımcı yönetmenliğini ise Nurten İnan yaptı. Oyunda Emrah Elçiboğa, Nurten İnan, Kamil Kellecioğlu, Çiğdem Özkurt Spickermann ile İpek Bayraktar rol alırken Alman seyircinin oldukça yoğun olduğu Almanca üst yazılı sunulan oyun izleyiciden tam puan aldı.

Oyun 1980 darbesinde çeşitli sebeplerden ötürü ülkesini terk ekmek zorunda kalan bir adamın otuzdört sene sonra ülkesine döndüğünde bu defa da bir darbe girişimiyle karşılanmasını ve yan komşuları ile birlikte geçirdikleri karanlık geceyi konu alıyor.

Oyunda birbirinden farklı beş karakter; ideolojik benzerlik ve farklılıklarını, yaşam içindeki etkileri ve devinimlerini sahneye usta oyunculukları ile yansıtırken oyun ‘ darbelerin hezimetten başka bir şey getirmeyeceğinin altını çiziyor.

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu Tiyatro Frankfurt ailesi hızla büyüyor, daha büyük prodüksiyonlar ve kaliteli işlerle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor ve ailesine Almanya ve Turkiye’den de profesyonel oyuncular dahil etmeye devam ediyor… Nurten İnan, Emrah Elçiboğa ve Çiğdem Özkurt Spickermann gibi başarılı oyuncular ailemize katıldı aynı kalitede yeni isimlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Bu arada Türk tiyatrosuna yeni yazar ve yönetmen kazandırmaya devam edeceğiz. Buna ‘Üstü Kalsın’ oyununun yazarı ve yönetmeni Zeynep Yıldız ile ilk adımı attık. Tiyatronun birleştirici özelliğiniz göz önünde bulunduracak olursak Almanyadaki Türklere değil toplumun her kesimindeki sanatverleri bir araya getirmeye devam edeceğiz. Tiyatro iyidir. Tiyatro insanları yakınlaştırıyor ve çok iyi bir enstürman. Esas olan bu entsurmanı doğru kullanmak.

daha büyük prodüksiyonlar ve projeler ile sanatseverlerle buluşmaya devam edeceklerini söylerken bütün bu çalışmalarla birlikte ‘Tiyatro Frankfurt olarak sorumluluğumuzun farkındayız, dünyayı sanat kurtaracak’ dedi.