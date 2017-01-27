Tiyatro Gazetesi Frankfurt Türk Tiyatro Festivalini ödüllendirdi

Uluslararası Tiyatro Ödülü: Üsküp Türk Tiyatrosundan Atilla Klinçe alırken, Makedonya Sanata Evet Ödülü'nü ise Eizabeta Kançeska, Milevska ( Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanı) aldı.

Yılın en iyi projesi ödülü ise "Sessizliğin İçinde" adlı oyun ile İstanbul Devlet Tiyatrosu'na verildi. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ise Uluslararası platformda en iyi festival ödülüne layık görüldü.

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali İstanbul Koordinatörü Nur Onur ve Yönetim Kurulu Üyesi-Senarist Zeynep Yıldız ile Sahne'de ödülü almak üzere hazır bulundu. Kamil Kellecioğlu, Türk dilini ve kültürünü sanatla, tiyatro aracılığıyla Frankfurt’ta yaşatmak amacıyla çıktığı bu meşakkatli yolculuğa bir kültür elçisi yaklaşımıyla titizlikle çabalamakta olduğunun altını çizdi. Bu nedenle de bu ödülü çok anlamlı bulduğunu dile getirdi.

Almanya’nın Frankfurt şehrinde yaşayan sadece yurttaşlarımız için değil başta Almanlar olmak üzere tüm Frankfurtlulara kültürümüzün en önemli yansımalarından biri olan tiyatro ile ulaşmaya çalıştıklarının altını çizerken, Türk-Alman kültürü arasında köprü görevi görmesi için kurulan Frankfurt Tiyatrosu’nun çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini de söyledi. Türk yazarlarının oyunlarını Türkçe sahneye koyarken Almanca üst yazıyla yansıtılması Alman izleyiciyi de salonlara çektiğini belirtti. Hedefimiz Türk dilini, Türk kültürünü tiyatro aracılığıyla yaşatmak ve Frankfurt'ta sanatseverler ile buluşturmak dedi. Kamil Kellecioğlu, "Sanata Evet" diyerek sözlerini bitirdi. Festival İstanbul Koordinatörü Nur Onur'da, Festivalin Onursal Başkanları Ayla Algan, Haldun Dormen, Tamer Levent'e katkılarından dolayı teşekkür ederken, Tamer Levent'i de sahneye davet etti. Aynı zamanda Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları ve Özel Tiyatrolara da birbirinden güzel oyunları için teşekkür ederken T.C Frankfurt Baskonsoloslugu`na ve özellikle Proje`nin hayata gecmesinde büyük emegi olan Konsolos Özkan Durmaz`a teşekkür etti.

Frankfurt Tiyatrosu bugüne kadar pek çok ödüle layık görüldü . “Frankfurter Sparkasse Frankfurt, Direklerarası Seyirci Onur Ödülü ve Uyum Ödüllerini alan Kellecioğlu ise 2013 yılında Frankfurt’ta yılın vatandaşı seçilmişti. Şimdilerde festivalin başarısı da dikkatleri çekmeye başladı.