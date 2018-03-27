TiyatrOda Şenliği 7. kez sanatseverle buluştu

Birbirinden güzel yetişkin ve çocuk oyunlarına ev sahipliği yapacak olan 7. TiyatrOda Şenliği, oyunu, 8 çocuk oyununun oynanacağı festival 300 den fazla sanatçıya, tiyatro üstatlarına ve 20.000 sanatsevere ev sahipliği yapacak.

6 Mayıs’a kadar devam edecek şenliğe Ataol Behramoğlu, Dilek Türker, Zeliha Berksoy, Meltem Cumbul, Altan Erkekli, Altan Gördüm, Levent Üzümcü, Abdullah Şahin, İştar Gökseven, Faruk Barman, Fatih Mühürdar’ın da aralarında olduğu birçok sanatçı katılacak.

27 Mart Salı

20:00 Dilek Türker Tiyatro Ayna – İstanbul’un Gözleri Mahmur

Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

30 Mart Cuma

20:00 Pa Prodüksiyon – Kırık Bebek ve Diva

Yer: Nejat Uygur Sahnesi

31 Mart Cumartesi

13:00 Uygur Çocuk Tiyatrosu – Burnunu Kaybeden Palyaço

Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

20:00 Tiyatro Ak’la Kara – Üç Dahi

Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

4 Nisan Çarşamba

20:00 Mask-Kara Tiyatrosu – Kadın Ölüleri

Yer: Nejat Uygur Sahnesi

6 Nisan Cuma

13:00 Cici Tiyatro – Noktalama İşaretlerinin Serüveni

Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

20:00 Sarıyer Belediye Tiyatrosu – Kafkas Tebeşir Dairesi

Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

7 Nisan Cumartesi

13:00 Fabrika Sanat – Karlar Kraliçesi

Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

20:00 Perdeci Oyuncuları – Adalet, Sizsiniz

Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

8 Nisan Pazar

18:00 Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu – Yedi Kocalı Hürmüz

Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

10 Nisan Salı

20:00 Tiyatro Öteki Hayatlar – Üç Kişilik Düet

Yer: Nejat Uygur Sahnesi

11 Nisan Çarşamba

20:00 Gönül Ülkü & Gazanfer Özcan Tiyatrosu - Hırsız

Yer: Nejat Uygur Sahnesi

17 Nisan Salı

20:00 Ekip Tiyatrosu – Dünyanın En Güzel Arabistan’ı

Yer: Nejat Uygur Sahnesi

19 Nisan Perşembe

20:00 Frankfurt Türk Tiyatrosu – Üstü Kalsın

Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

20 Nisan Cuma

13:00 Masal Gerçek Tiyatrosu – Pıtırcıklar

Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

25 Nisan Çarşamba

20:00 KAST – Serbest Düşüş

Yer: Nejat Uygur Sahnesi

27 Nisan Cuma

13:00 Tiyatro Gülgeç – Bir Turunç Masalı

Yer: Rauf Denktaş Kültür Merkezi

20:00 Tiyatro Yan Etki – Çıkmaz Sokak Çocukları

Yer: Rauf Denktaş Kültür Merkezi

28 Nisan Cumartesi

13:00 Sarıyer Sanat Tiyatrosu – Rapunzel ile Beyaz Atlı Prensi

Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

20:00 Yolcu Tiyatro – Joko’nun Doğum Günü

Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

29 Nisan Pazar

18:00 Zihinsel Engelliler Tiyatrosu – Eyvah Telefonumu Açtı

Yer: Nejat Uygur Sahnesi

3 Mayıs Perşembe

20:00 Adana Şehir Tiyatrosu-Boyacı

Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

4 Mayıs Cuma

20:00 Antalya Şehir Tiyatrosu - Huysuz

Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

5 Mayıs Cumartesi

20:00 Altıdan Sonra Tiyatro – Filifu’nun İntikamı

Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi

6 Mayıs Pazar

18:00 Dostlar Tiyatrosu - Göçmenler

Yer: Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi