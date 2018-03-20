Tiyatroya milli ruh aşılayan usta

Gerek Osmanlı tarihine dair yazdığı oyunlarla, gerekse kaleme aldığı yazılarla Türk tiyatrosuna uzun yıllar hizmet veren duayen isim Turan Oflazoğlu’na Saygı Gecesi düzenleniyor. 21 Mart Çarşamba akşamı Fatih’teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek geceye Turan Oflazoğlu da bizzat katılacak.

İBB Kültür Daire Başkanlığı ve ESKADER (Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği)’in birlikte düzenlediği Turan Oflazoğlu Saygı Gecesi panelinin konuşmacıları ise Prof. Dr. İnci Enginün, İstanbul Şehir Tiyatroları yönetmenlerinden Hilmi Zafer Şahin ve Devlet Tiyatroları yönetmeni Murat Demirbaş olacak. Saat 19:00’da başlayacak paneli gazetemiz kültür sanat editörü Bedir Acar yönetecek. Panelde, Hürrem Sultan, Deli İbrahim, Genç Osman,4. Murat gibi daha pek çok unutulmaz eseri Türk tiyatrosuna kazandıran Turan Oflazoğlu’nun hayatı, edebî kişiliği ve eserleri konuşulacak.

TANPINAR’IN GÖSTERDİĞİ YOLDA

Birçoğu yayınlanmış tarihî konulu oyunların yazarı olan Oflazoğlu, tiyatro üzerine birçok yazı yazmış ve çeviriler de yapmış bir isim. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yönlendirmesiyle tiyatroya yönelen usta yazar, şair ve eleştirmen kimliğiyle de biliniyor. Oyunlarıyla çok sayıda ödüller de kazanan sanatçı en son ESKADER 2017 Üstün Hizmet Ödülü almıştı.